Белорус Илья Ивашко прокомментировал завоевание первого титула ATP в карьере

63-я ракетка мира белорус Илья Ивашко прокомментировал взятие первого титула ATP в карьере. В финале турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США) Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2.
«На этой неделе было всё. Во втором туре я уже бронировал билеты на рейсы в Нью-Йорк. Я был в двух очках от поражения, а теперь стою здесь. Невероятно, как всё может измениться за один матч. Игра здесь доставляла мне невероятное удовольствие. Чувствую себя потрясающе перед такой невероятной публикой.
Я хотел бы поблагодарить свою команду и жену, они всегда рядом со мной, этот титул для вас. Мой тренер всегда поддерживает меня, мы давно вместе, поэтому я благодарю его за всё. Это была неделя мечты», — приводит слова Ивашко пресс-служба ATP.
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