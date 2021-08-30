«Твоя жизнь принадлежит только тебе». Наоми Осака — о мотивах своих поступков

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих взглядах на жизнь и мотивах своих поступков.

«Я размышляла об этом весь прошедший год. Очень благодарна окружающим меня людям, потому что их поддержка, которую чувствую, совершенно беспрецедентна.

Недавно я задалась вопросом, почему чувствую то, что чувствую, и поняла, что одна из причин в том, что в мыслях я ощущаю, что никогда не была достаточно хороша. Никогда не говорила себе, что сделала хорошую работу, зато постоянно говорю себе, что я отстой или могла бы справиться лучше. Знаю, что раньше некоторые называли меня скромной, но если вдуматься, то я невероятно самокритичная.

Каждый раз, когда появляется новая возможность, моя первая мысль: «Вау, почему я?» Думаю и хочу сказать, что постараюсь больше себя хвалить и радоваться своим достижениям. Нам всем стоит так делать.

Встаёшь утром и не откладываешь дела на потом? Уже чемпион. Разобрался с рабочими вопросами, которые давно не давали покоя? Просто легенда. Твоя жизнь принадлежит только тебе, и не нужно оценивать себя по чужим меркам.

Я отдаю сердце всему, чему могу, и если для кого-то этого недостаточно, приношу свои извинения, но я больше не могу обременять себя этими ожиданиями. Глядя на то, что происходит в мире, понимаю, что встать с утра – уже победа. Так я и поступаю», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».