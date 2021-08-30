«Твоя жизнь принадлежит только тебе». Наоми Осака — о мотивах своих поступков

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих взглядах на жизнь и мотивах своих поступков.
«Я размышляла об этом весь прошедший год. Очень благодарна окружающим меня людям, потому что их поддержка, которую чувствую, совершенно беспрецедентна.
Недавно я задалась вопросом, почему чувствую то, что чувствую, и поняла, что одна из причин в том, что в мыслях я ощущаю, что никогда не была достаточно хороша. Никогда не говорила себе, что сделала хорошую работу, зато постоянно говорю себе, что я отстой или могла бы справиться лучше. Знаю, что раньше некоторые называли меня скромной, но если вдуматься, то я невероятно самокритичная.
Каждый раз, когда появляется новая возможность, моя первая мысль: «Вау, почему я?» Думаю и хочу сказать, что постараюсь больше себя хвалить и радоваться своим достижениям. Нам всем стоит так делать.
Встаёшь утром и не откладываешь дела на потом? Уже чемпион. Разобрался с рабочими вопросами, которые давно не давали покоя? Просто легенда. Твоя жизнь принадлежит только тебе, и не нужно оценивать себя по чужим меркам.
Я отдаю сердце всему, чему могу, и если для кого-то этого недостаточно, приношу свои извинения, но я больше не могу обременять себя этими ожиданиями. Глядя на то, что происходит в мире, понимаю, что встать с утра – уже победа. Так я и поступаю», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».
- 30 августа 2021
-
00:24
- 29 августа 2021
-
23:01
-
15:25
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:27
-
09:51
-
09:30
-
01:12
-
00:39
- 28 августа 2021
-
22:18
-
21:40
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:02
-
10:59
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
-
01:37
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37