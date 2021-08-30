Чесноков: наши парни могут показать что-то феноменальное на US Open, у женщин нет шансов

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил перспективы российских теннисистов на стартовавшем US Open — 2021.
«Наши ребята могут показать нечто феноменальное и фантастическое на US Open в этом году! Судя по последним турнирам, наши находятся в хорошей форме и ничего не мешает им показать хороший результат. Самый тяжёлый будет первый круг, начало всегда специфическое. Если наши не пройдут дальше 1/4, я расстроюсь. Хотя бы один из них должен быть в полуфинале. Среди наших выделил бы Медведева, Рублёва, возможно, выстрелит Хачанов, который был в финале Олимпиады.
Если говорить о фаворитах US Open, назвал бы Джоковича, Циципаса, Зверева и Медведева. Кто-то из них должен выиграть турнир. Опелка тоже в хорошей форме. Эти игроки должны претендовать на титул.
Я не хочу быть ясновидцем и ставить на победителя турнира, иногда любой игрок может показать феноменальную игру. Любой теннисист может сыграть матч своей жизни, а другой может плохо выспаться или ещё что-то. Турнир ещё не начался, судить можно будет по первому кругу.
Что касается женщин, у нас нет шансов. Если кто-то из них выйдет в полуфинал — это будет фантастика. Но кто мог подумать, что Павлюченкова выйдет в финал «Ролан Гаррос»? И в финале у неё ещё были шансы выиграть титул. Все нюансы возможны, посмотрим после первого тура», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Скворцовым.
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