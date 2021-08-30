Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2021.
В стартовом матче турнира Рублёв (5) обыграл 42-летнего представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Карловича — 18 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.
В следующем раунде Рублёв встретится с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Джеймс Дакворт (Австралия).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 27 200 000. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, которые не примет участия в соревнованиях из-за травмы.
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