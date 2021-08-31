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Даниил Медведев победил Ришара Гаске в первом круге US Open

Даниил Медведев победил Ришара Гаске в первом круге US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Открытом чемпионате США.

Соперником россиянина в 1-м круге US Open был француз Ришар Гаске. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:1. Следующим соперником Медведева станет немец Доминик Кепфер, который ранее обыграл француза Кентена Алиса.

Ранее на турнире в женской дисциплине российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира россиянка обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге Касаткина встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 06:05 МСК
Ришар Гаске
79
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 1    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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