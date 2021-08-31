Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований он обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:4, 6:3, 6:1.
«На корте ощущалась сильная влажность, было довольно жарко. Если судить по счёту, то матч может показаться простым, но мы играли два часа. Первые два сета прошли в очень интенсивной борьбе. Я был не так хорош в физическом плане в третьей партии, поэтому лучше выигрывать два сета перед тем, как начнёшь испытывать трудности.
У меня осталось немало воспоминаний о выступлении здесь в 2019 году — неприятные и хорошие. Надеюсь, в этот раз останутся лишь хорошие. Я просто постараюсь выиграть как можно больше матчей", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
Следующим соперником Даниила будет немец Доминик Кёпфер.
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