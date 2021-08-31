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Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open

Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований он обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:4, 6:3, 6:1.

«На корте ощущалась сильная влажность, было довольно жарко. Если судить по счёту, то матч может показаться простым, но мы играли два часа. Первые два сета прошли в очень интенсивной борьбе. Я был не так хорош в физическом плане в третьей партии, поэтому лучше выигрывать два сета перед тем, как начнёшь испытывать трудности.

У меня осталось немало воспоминаний о выступлении здесь в 2019 году — неприятные и хорошие. Надеюсь, в этот раз останутся лишь хорошие. Я просто постараюсь выиграть как можно больше матчей", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Следующим соперником Даниила будет немец Доминик Кёпфер.

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