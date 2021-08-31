Денис Шаповалов уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2021
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10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.
В стартовом для себя матче Шаповалов (7) в трёх сетах обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 6:2, 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Шаповалов 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Дельбониса – 1 эйс и 2 двойные ошибки.
В следующем раунде US Open – 2021 Шаповалов встретится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Томми Пол (США).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.
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