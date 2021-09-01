Милош Раонич поддержал Энди Маррея в конфликте со Стефаносом Циципасом

Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич поддержал британца Энди Маррея, который выразил недовольство поведением грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил Циципаса в жульничестве. Британец остался недоволен долгими перерывами, которые брал грек по ходу игры. Энди после матча сказал, что потерял уважение к Циципасу.

«Энди прав», — написал Раонич в своём «твиттере».

Милош также предложил свой вариант решения проблемы с тренерскими подсказками: «Почему тренеры и команды сидят так близко к корту? Это индивидуальный вид спорта. Избавьтесь от проблемы подсказок тренеров, убрав команду подальше. На US Open должны быть в курсе после недавних событий».