Элина Свитолина — Гаэлю Монфису: с днём рождения, любовь моей жизни

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поздравила с днём рождения своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса. Сегодня, 1 сентября, ему исполняется 35 лет. В честь этого события Элина опубликовала подборку их совместных фото.

«Мой единственный. Гаэль Монфис, ты заслуживаешь всей любви в этом мире», — написала Свитолина. На видео она добавила: «С днём рождения, любовь моей жизни».

Пост доступен в «инстаграме» Элины Свитолиной.

Монфис в комментарии опубликовал пять эмодзи с изображением сердца. Свадьба Элины и Гаэля состоялась 16 июля.

На минувшей неделе украинка стала победительницей турниров в Чикаго. Это её 16-й титул в карьере и первый в сезоне-2021. Монфис в рейтинге ATP занимает 20-ю строчку.