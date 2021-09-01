Маттео Берреттини: я вакцинировался, потому что всецело доверяю медицине
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Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал о своей позиции по поводу всеобщей вакцинации от коронавируса.
«Здесь я на стороне медицины, которой всецело доверяю. Я не скрываю, что вакцинировался. Не люблю говорить за других, но для меня вакцина, безусловно, стала правильным выбором. При этом я всё равно осторожничаю: ношу маску, соблюдаю дистанцию, обрабатываю руки. Так что чувствую себя в безопасности», — приводит слова Берреттини Corriere.
25-летний Берреттини – победитель пяти турниров на уровне ATP, причём два титула он завоевал в текущем сезоне – в Белграде (Сербия) и Лондоне (Великобритания). Также Маттео вышел в финал Уимблдона–2021, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
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