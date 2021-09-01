Наоми Осака вышла в третий круг US Open — 2021 на отказе соперницы

Третья ракетка мира японка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021 на отказе соперницы. Представительница Сербии Ольга Данилович снялась с турнира по медицинским показаниям. Вместо Осаки и Данилович на центральном корте сыграют румынка Симона Халеп и Кристина Кучова из Словакии.

За выход в 1/8 финала US Open — 2021 Осака сразится с победительницей встречи Кайя Канепи (Эстония) — Лейла Фернандес (Канада).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является именно Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.