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Наоми Осака вышла в третий круг US Open — 2021 на отказе соперницы

Наоми Осака вышла в третий круг US Open — 2021 на отказе соперницы
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Третья ракетка мира японка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021 на отказе соперницы. Представительница Сербии Ольга Данилович снялась с турнира по медицинским показаниям. Вместо Осаки и Данилович на центральном корте сыграют румынка Симона Халеп и Кристина Кучова из Словакии.

За выход в 1/8 финала US Open — 2021 Осака сразится с победительницей встречи Кайя Канепи (Эстония) — Лейла Фернандес (Канада).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является именно Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 18:00 МСК
Ольга Данилович
145
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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