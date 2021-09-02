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Даниил Медведев назвал свой любимый фильм

Даниил Медведев назвал свой любимый фильм
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём любимом фильме.

«Я люблю смотреть фильмы. Иногда они позволяют расслабиться, иногда — чему-то поучиться. Моя жена сейчас читает биографию Мэттью Макконахи. Она показывала мне некоторые места оттуда, это очень интересно. Может, однажды и я её прочитаю.

Я могу смотреть любые фильмы. Я видел много старых фильмов, классических. Но мне нравятся и новые. Я могу смотреть картины любого жанра. Я всегда говорю, что мой любимый фильм — «Поймай меня, если сможешь». Он расслабляет. Я видел его 5 или 6 раз. Мне просто нравится его смотреть: Ди Каприо, Хэнкс — одни из лучших актёров в истории", — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге! Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге!
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