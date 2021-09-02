Стивенс — Циципасу: 8-9 минут в туалете? Что ты там делаешь? Тебе нужна помощь?

Американская теннисистка Слоан Стивенс лайкнула твит Энди Маррея о туалетных перерывах Стефаноса Циципаса и рассказала, почему она это сделала.

«Честно говоря, я просто подумала, что твит Энди был действительно забавным. Я не видела точно, что произошло. Я не уверена. Я просто подумала, что это забавно. Мы все большие фанаты Энди. Мы любим его.



Но я действительно думаю… Я не могу говорить о том, что произошло в том матче, но я знаю, что на у девушек всё ещё много подобного. Это умение вести игру, манипуляции. Я думаю, что определённо должно быть какое-то правило или изменения. Они вносят много изменений в правила для более мелких вещей, например, они отменили одну минуту разминки. Если кто-то идёт в уборную на девять минут, никто ничего не говорит. Есть, например, так много мелочей, которые можно изменить и рассмотреть. Я думаю, что этого ещё не было сделано. Сейчас об этом много говорят, появляются статьи в прессе, люди пишут об этом в «твиттере», может быть, это привлечёт немного больше внимания, и ситуация с этими манипуляциями, возможно, немного изменится.

Не думаю, что нужно уходить с корта, не знаю, на шесть, восемь минут — это долго. Это меняет весь импульс, ритм матча. Если ты переодеваешься, то что ты переодеваешь? Что ты там делаешь? Опять же, я думаю, что пару лет назад было правило, по которому девушки могли только… Это было правило трёх минут или что-то в этом роде в уборной. Если вы когда-нибудь переодевали мокрый спортивный бюстгальтер, чего вы, я думаю, не делали, вы бы знали, как это сложно. Но это, может быть, займёт около пяти минут. Когда у тебя будет шесть, семь, восемь, девять минут, ладно, что ты там делаешь? Тебе нужна помощь? Я могу прийти и помочь тебе. Что происходит? Я думаю, это проблема, потому что это просто становится чистой игрой, манипуляцией», — приводит слова Стивенс US Open.