Медведев — о матче с Андухаром: будет интересно, потому что мы ни разу с ним не играли

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал грядущий матч третьего круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Андухаром.
«Будет на самом деле интересно, потому что мы ни разу с ним не играли, хотя я уже какое-то время в туре. Мне кажется, не так много соперников осталось, с которыми я не играл, поэтому первый матч с, можно сказать так, новым соперником, хотя мы, естественно, друг друга давно знаем, всегда интересно. Он провёл два тяжёлых матча, обыграл двух крутых игроков, поэтому в любом случае на турнирах «Большого шлема», с кем бы ты ни играл, чем дальше круг, тем обычно тяжелее, скажем так, противостояние. Это совершенно нормально, поэтому, естественно, буду настраиваться на тяжёлый матч. У него в этом году очень много крутых результатов. И Роджера обыгрывал, и Тима, поэтому точно не простой соперник, буду настраиваться и надеюсь показать хороший теннис», — приводит слова Медведева Eurosport.
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