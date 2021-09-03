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Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго тура серб обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Джокович сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. В активе Грикспора 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Джокович сыграет с японцем Кеи Нисикори, который в своём матче второго круга обыграл американца Маккензи Макдональда.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2021, пятница. 02:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		3 2    
             
Таллон Грикспор
121
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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