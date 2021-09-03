Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго тура серб обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Джокович сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. В активе Грикспора 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Джокович сыграет с японцем Кеи Нисикори, который в своём матче второго круга обыграл американца Маккензи Макдональда.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.