Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго тура серб обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:2, 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Джокович сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. В активе Грикспора 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В следующем круге Джокович сыграет с японцем Кеи Нисикори, который в своём матче второго круга обыграл американца Маккензи Макдональда.
Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.
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