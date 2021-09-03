US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей на 3 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны 16 матчей второго круга в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. Второй круг. 3 сентября

Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:6 (7:1), 7:5, 6:4.

Александр Зверев (Германия, 4) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:1, 6:0, 6:3.

Кей Нисикори (Япония) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (5:7), 2:6, 6:3.

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) — 6:4, 6:4, 6:2.

Андреас Сеппи (Италия) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).

Маттео Берреттини (Иаталия, 6) — Корентен Муте (Франция) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3.

Николоз Басилашвили (Грузия) — Максим Кресси (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:5.

Оскар Отте (Германия, Q) — Денис Кудла (США) — 6:4, 6:4, 6:2.

Денис Шаповалов (Канада, 7) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:0.

Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.

Джек Сок (США, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 31) — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:3.

Гаэль Монфис (Франция, 17) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 4:6, 6:4, 6:4.

Илья Ивашко (Беларусь) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Янник Синнер (Италия, 13) — Захари Свайда (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:2, 6:3, 6:2.

Дженсон Бруксби (США, WC) — Тейлор Фритц (США) — 6:7 (7:9), 7:6 (12:10), 7:5, 6:2.

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