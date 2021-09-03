Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей на 3 сентября

US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей на 3 сентября
Комментарии

На Открытом чемпионате США были сыграны 16 матчей второго круга в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. Второй круг. 3 сентября
Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:6 (7:1), 7:5, 6:4.
Александр Зверев (Германия, 4) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:1, 6:0, 6:3.
Кей Нисикори (Япония) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (5:7), 2:6, 6:3.
Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) — 6:4, 6:4, 6:2.
Андреас Сеппи (Италия) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).
Маттео Берреттини (Иаталия, 6) — Корентен Муте (Франция) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3.
Николоз Басилашвили (Грузия) — Максим Кресси (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:5.
Оскар Отте (Германия, Q) — Денис Кудла (США) — 6:4, 6:4, 6:2.
Денис Шаповалов (Канада, 7) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:0.
Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.
Джек Сок (США, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 31) — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, 17) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 4:6, 6:4, 6:4.
Илья Ивашко (Беларусь) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).
Янник Синнер (Италия, 13) — Захари Свайда (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:2, 6:3, 6:2.
Дженсон Бруксби (США, WC) — Тейлор Фритц (США) — 6:7 (7:9), 7:6 (12:10), 7:5, 6:2.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате»

Новость по теме
US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 3 сентября
Невероятный марафон Карацева! Он совершил камбэк с 0-2 по сетам и спасся с двух матчболов Невероятный марафон Карацева! Он совершил камбэк с 0-2 по сетам и спасся с двух матчболов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021