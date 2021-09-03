Новак Джокович ответил на вопрос, кто сильнее на нейтральном покрытии — Федерер или Надаль

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции ответил на вопрос о том, кто сильнее на нейтральном покрытии — швейцарец Роджер Федерер или испанец Рафаэль Надаль.

«А что такое «нейтральное покрытие»? Лёд? Вода? Одна из лучших вещей, которые я видел в теннисе, это когда они провели матч на корте, одна половина которого была грунтовой, а другая — травяной. Это была фантастика. Человек, придумавший это, — гений. Как болельщик я насладился этим поединком. Кто сильнее? Теннисист, выигравший тот матч, — вот мой ответ для вас», — приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.

Матч, о котором сказал Джокович, состоялся 2 мая 2007 года на Мальорке и получил название «Битва покрытий». Победителем со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (12:10) стал Надаль.