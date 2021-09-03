Плишкова установила рекорд женского US Open по количеству эйсов за один матч

Четвёртая ракетка мира чешка Каролина Плишкова установила новый рекорд по количеству эйсов за одну игру. Это произошло во время матча второго круга против Аманды Анисимовой.

Плишкова обыграла американскую теннисистку в двух сетах со счётом 7:5, 6:7, 7:6. На решающем тай-брейке чешка отыграла матчбол.

По ходу матча Плишкова сделала 24 эйса. Этот показатель стал новым рекордом женского US Open. Предыдущее достижение принадлежало немецкой теннисистке Юлии Гергес – 21 эйс. Второе и третье место — за Сереной Уильямс, у неё 20 и 18 эйсов соответственно. Статистика по этому показателю ведется с 1998 года.

Отметим, в 2016 году Плишкова дошла до финала Открытого чемпионата США.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.