Анастасия Павлюченкова: звуки барабанов меня абсолютно выбивали, будто по голове стучат

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США со словачкой Анной Шмидловой.



«Я бы не сказала, что Шмидлова неровно играла. По-моему, сегодня она немножко, как бы это назвать, тараканила. У неё было мало ошибок. И погодные условия были сложными, очень сильный ветер. Я сначала хотела поменьше рисковать, но потом поняла, что нужно сокращать розыгрыши, к сетке выходить, атаковать. Лучше ошибиться лишний раз, потому что было много длинных розыгрышей, и мне показалось, что это ей на руку.

Звуки барабанов во втором сете меня очень сильно выбили. Причём было обидно – я вроде и не в таких ситуациях бывала, опыт у меня есть. Но тут прямо сильно выбило. Это ведь была не просто музыка – к этому мы уже привыкли. Тут реально просто громкие барабаны, как будто по голове тебе стучат. В конце второго сета меня вообще почему-то выключило. Я с 1:4 отыгралась, повела, подавала на матч, но тут выключилась. И когда я делала подброс, вроде сосредотачивалась, но эти барабаны меня абсолютно выбивали. Я сказала судье, что если они не прекратят, я не пойду играть», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.

Павлюченкова нанесла поражение Анне Шмидловой со счётом 6:2, 5:7, 6:2. За выход в 1/8 финала US Open Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой.



