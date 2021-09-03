Свёнтек объяснила, почему расплакалась в матче с Ферро на US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек, пробившаяся в третий круг Открытого чемпионата США рассказала, почему расплакалась во время матча с француженкой Фионой Ферро (3:6, 7:6, 6:0), Уступая с брейком во втором сете, полька заплакала на корте.
«Я вчера дочитала «Унесенных ветром» и плакала. Может, поэтому по ходу матча была эмоциональной.
Конечно, я шучу. Хотя в юниорах у меня был момент, когда я не могла отложить книгу, читала до двух ночи и на следующий день проиграла. Это было довольно глупо. Другие ходили на вечеринки, а я читала до двух ночи.
Вообще «Унесенные ветром» мне понравились. В книге есть все. Не знаю, насколько она исторически точная, но я погрузилась в другой мир и получила удовольствие. Внезапно почувствовала себя в XIX веке.
Теперь мне нужно передохнуть. Эмоционально я еще в мире «Унесенных ветром».
Раньше у меня было топливо, чтобы преодолевать это давление, но в последнее время таких моментов все больше – и топлива остается все меньше.
Обычно на «Больших шлемах» мне легче, потому что физически и в игровом плане я на пике подготовки. Здесь я тоже хорошо подготовлена, но давление сильнее. Возможно, это из-за рейтинга.
Не знаю, как это описать. Но мне кажется, что многие с этим сталкиваются после того, как впервые выигрывают несколько турниров», — сказала Свёнтек на пресс-конференции US Open.
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