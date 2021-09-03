Кафельников: теннисистов уже с детского возраста приучают брать перерыв после первого сета

Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде россиянин Евгений Кафельников высказал мнение о продолжительных туалетных перерывах, которыми на первой неделе Открытого чемпионата США особо отличился греческий теннисист Стефанос Циципас.
«Для меня, игравшего в 1990-е годы, это очень болезненная тема. Потому что в наше время такого не было. А сейчас уже с детского возраста теннисистов приучают брать перерыв после первого сета. Может быть, сами юные спортсмены этого делать и не хотят, но их к этому приучают. И сейчас стало едва ли не традицией, когда теннисист после проигранного им первого сета берёт туалет-брейк. Я не только не приветствую такое поведение, я категорически против этого. Смотрю на происходящее с большим разочарованием», — проводит слова Кафельникова GoTennis.
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