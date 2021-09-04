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Фернандес повторила результат Радваньской, победив игрока топ-3 на US Open в 18 лет

Фернандес повторила результат Радваньской, победив игрока топ-3 на US Open в 18 лет
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73-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес стала самым молодым игроком WTA, обыгравшим представительницу топ-3 мирового рейтинга на Открытом чемпионате США с 2007 года.

На данный момент Фернандес 18 лет. В том же возрасте польская теннисистка Агнешка Радваньска сенсационно обыграла действующую чемпионку россиянку Марию Шарапову в третьем круге US Open — 2007 со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Шарапова в тот момент была второй ракеткой мира.

Напомним, на текущем US Open Фернандес неожиданно обыграла третью ракетку мира японку Наоми Осаку (тоже действующую чемпионку турнира) со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Следующей соперницей юной канадки станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая ранее обыграла американку Слоан Стивенс.

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