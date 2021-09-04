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Наоми Осака поставила карьеру на паузу после вылета с US Open — 2021

Наоми Осака поставила карьеру на паузу после вылета с US Open — 2021
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Третья ракетка мира, японка Наоми Осака заявила, что возьмёт паузу в профессиональной карьере.

Ранее Осака, являвшаяся действующей победительницей US Open, сенсационно проиграла 73-й ракетке мира, канадке Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 в третьем круге турнира.

«Сейчас я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда пытаюсь понять, чем хочу заниматься. Честно говоря, я не знаю, когда проведу свой следующий матч. Думаю, я сделаю перерыв в карьере на некоторое время. В последнее время я не чувствую себя счастливой, когда выигрываю — скорее испытываю облегчение. А когда я проигрываю, мне очень грустно. Не думаю, что это нормально», — приводит слова Осаки BBC, сообщая, что Наоми не смогла сдержать слёз на пресс-конференции.

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