Наоми Осака поставила карьеру на паузу после вылета с US Open — 2021

Третья ракетка мира, японка Наоми Осака заявила, что возьмёт паузу в профессиональной карьере.

Ранее Осака, являвшаяся действующей победительницей US Open, сенсационно проиграла 73-й ракетке мира, канадке Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 в третьем круге турнира.

«Сейчас я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда пытаюсь понять, чем хочу заниматься. Честно говоря, я не знаю, когда проведу свой следующий матч. Думаю, я сделаю перерыв в карьере на некоторое время. В последнее время я не чувствую себя счастливой, когда выигрываю — скорее испытываю облегчение. А когда я проигрываю, мне очень грустно. Не думаю, что это нормально», — приводит слова Осаки BBC, сообщая, что Наоми не смогла сдержать слёз на пресс-конференции.