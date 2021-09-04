18-летняя дебютантка US Open Радукану вышла в 1/8 финала, отдав сопернице лишь один гейм
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Дебютантка Открытого чемпионат США 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в 1/8 финала турнира. В матче третьего круга Радукану, начавшая соревнования с квалификации, обыграла 41-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо не подала ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Из собственных подач испанка взяла только самую последнюю.
За выход в четвертьфинал US Open Радукану сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и американкой Шелби Роджерс.
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