18-летняя дебютантка US Open Радукану вышла в 1/8 финала, отдав сопернице лишь один гейм

Дебютантка Открытого чемпионат США 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в 1/8 финала турнира. В матче третьего круга Радукану, начавшая соревнования с квалификации, обыграла 41-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо не подала ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Из собственных подач испанка взяла только самую последнюю.

За выход в четвертьфинал US Open Радукану сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и американкой Шелби Роджерс.