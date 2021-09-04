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18-летняя дебютантка US Open Радукану вышла в 1/8 финала, отдав сопернице лишь один гейм

18-летняя дебютантка US Open Радукану вышла в 1/8 финала, отдав сопернице лишь один гейм
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Дебютантка Открытого чемпионат США 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в 1/8 финала турнира. В матче третьего круга Радукану, начавшая соревнования с квалификации, обыграла 41-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо не подала ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Из собственных подач испанка взяла только самую последнюю.

За выход в четвертьфинал US Open Радукану сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и американкой Шелби Роджерс.

US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 21:55 МСК
Сара Соррибес-Тормо
41
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Эмма Радукану
150
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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