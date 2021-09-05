Новак Джокович – о жене: она по жизни бегает с волком, это бывает тяжело

Первая ракетка мира серб Новак Джокович объяснил, почему его жена, Елена пришла на матч с японцем Кейем Нисикори в футболке с рисунком волка.
Жена Джоковича пришла на матч в футболке с волком
Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата США – 2021 Джокович в четырёх сетах обыграл Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал US Open Джокович сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, получившим уайлд-кард от организаторов.
«На футболке написано что-то про волка. Что она по жизни бегает с волком. Бегать с волком бывает очень тяжело. Я знаю, что ей не всегда это нравится, эта жизнь на грани. Но я её люблю, она моя опора», — сказал Джокович в интервью на корте.
Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Его призовой фонд составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
- 5 сентября 2021
-
09:39
-
07:02
-
06:26
-
04:30
-
03:21
-
03:06
-
01:01
-
00:40
- 4 сентября 2021
-
23:31
-
22:39
-
20:51
-
19:45
-
16:55
-
16:45
-
16:40
-
15:34
-
15:01
-
14:42
-
14:38
-
13:31
-
13:17
-
13:15
-
12:54
-
12:22
-
12:08
-
11:59
-
11:56
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
08:22