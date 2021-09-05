Новак Джокович – о жене: она по жизни бегает с волком, это бывает тяжело

Первая ракетка мира серб Новак Джокович объяснил, почему его жена, Елена пришла на матч с японцем Кейем Нисикори в футболке с рисунком волка.

Жена Джоковича пришла на матч в футболке с волком

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата США – 2021 Джокович в четырёх сетах обыграл Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал US Open Джокович сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, получившим уайлд-кард от организаторов.

«На футболке написано что-то про волка. Что она по жизни бегает с волком. Бегать с волком бывает очень тяжело. Я знаю, что ей не всегда это нравится, эта жизнь на грани. Но я её люблю, она моя опора», — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Его призовой фонд составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.