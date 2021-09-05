Новак Джокович признался, что не удивляется своим победам на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил, победа на каком турнире «Большого шлема» является для него самой значимой. 34-летний Джокович – 20-кратный победитель ТБШ.
«С моей стороны было бы лукавством говорить, что я не представляю себя чемпионом каждого турнира «Большого шлема», в котором участвую. Я не удивляюсь, когда беру «Шлемы» и крупные титулы, потому что это и есть моя цель. У меня в голове есть очень чёткий образ желаемого результата, и я делаю всё, чтобы воплотить его в реальность.
Мне посчастливилось добиться больших успехов на «Шлемах» – 20 титулов и много финалов и полуфиналов. Я очень стабилен. Сложно назвать мою любимую победу на «Шлемах», но, когда я был ребёнком и рос в Сербии, Уимблдон всегда был турниром мечты для меня, он практически вдохновил меня взять ракетку в руки.
Наверное, наибольшее удовлетворение я испытал, когда в 2016-м выиграл четвёртый титул подряд и впервые взял трофей на «Ролан Гаррос». Хоть я и вырос как игрок, тренируясь на грунте, «Ролан Гаррос» всегда был моим Эверестом. Из всех «Шлемов» он для меня самый сложный.
И в 2016-м, и в этом году я испытал похожие эмоции. Когда я беру «Ролан Гаррос», у меня появляется ощущение, что я могу собрать все четыре «Шлема» за год. Это уже не кажется невозможным. Сейчас я к этому близок. Но всё равно нужно просто двигаться от матча к матчу», — приводит слова Джоковича пресс-служба US Open.
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