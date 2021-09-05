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Новак Джокович признался, что не удивляется своим победам на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович признался, что не удивляется своим победам на турнирах «Большого шлема»
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил, победа на каком турнире «Большого шлема» является для него самой значимой. 34-летний Джокович – 20-кратный победитель ТБШ.

«С моей стороны было бы лукавством говорить, что я не представляю себя чемпионом каждого турнира «Большого шлема», в котором участвую. Я не удивляюсь, когда беру «Шлемы» и крупные титулы, потому что это и есть моя цель. У меня в голове есть очень чёткий образ желаемого результата, и я делаю всё, чтобы воплотить его в реальность.

Мне посчастливилось добиться больших успехов на «Шлемах» – 20 титулов и много финалов и полуфиналов. Я очень стабилен. Сложно назвать мою любимую победу на «Шлемах», но, когда я был ребёнком и рос в Сербии, Уимблдон всегда был турниром мечты для меня, он практически вдохновил меня взять ракетку в руки.
Наверное, наибольшее удовлетворение я испытал, когда в 2016-м выиграл четвёртый титул подряд и впервые взял трофей на «Ролан Гаррос». Хоть я и вырос как игрок, тренируясь на грунте, «Ролан Гаррос» всегда был моим Эверестом. Из всех «Шлемов» он для меня самый сложный.

И в 2016-м, и в этом году я испытал похожие эмоции. Когда я беру «Ролан Гаррос», у меня появляется ощущение, что я могу собрать все четыре «Шлема» за год. Это уже не кажется невозможным. Сейчас я к этому близок. Но всё равно нужно просто двигаться от матча к матчу», — приводит слова Джоковича пресс-служба US Open.

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