Новак Джокович рассказал, каким хочет запомниться болельщикам

Победитель 20 турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, каким хочет запомниться людям, если не отталкиваться только от спортивных достижений.
«Это хороший вопрос, но я не думаю, что у нас достаточно времени. Мне нравится философствовать в таких ответах (улыбается).
Хотел бы, чтобы люди, особенно мои сверстники, коллеги-теннисисты, как мужчины, так и женщины, помнили меня как человека, который, в первую очередь, отдавал своё сердце на корте и вдохновлял других становиться лучше, совершенствоваться и больше верить в себя.
Я очень увлечён детьми и дошкольным образованием. Мой фонд сосредоточен на этом последние 15 лет. Конечно, этим я тоже хотел бы запомниться.
Также тем, кто пытается соответствовать истинным жизненным ценностям: уважать других и быть благодарным, ценить каждый момент и тот факт, что занимаюсь спортом, который действительно люблю и в котором преуспел. Наверное, немногие люди во всём мире могли бы сказать, что они лучшие в мире в том, чем они любят заниматься.
Стараюсь ничего не принимать как должное. Иногда бывает трудно остановиться и посмотреть на вещи с другой точки зрения, не участвуя в игре. Движение идёт без остановки: каков следующий вызов, какой турнир нужно выиграть, какова следующая цель, которую нужно достичь. Иногда мне на самом деле трудно понять картину в теннисе в целом, потому что сейчас я так увлечён игрой, и есть ещё так много вещей, которых я хочу достичь на корте.
В общем, в первую очередь, хотелось бы остаться хорошим человеком, которого уважают сначала как личность с хорошим характером, а уже после как теннисиста. Для меня эти вещи важнее результатов.
Невозможно нравиться всем. У каждого свои предпочтения. Но я вижу это так», — приводит слова Джоковича пресс-служба US Оpen.
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