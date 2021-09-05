Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина и Контавейт завершили выступление в парном разряде US Open

Касаткина и Контавейт завершили выступление в парном разряде US Open
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт завершили выступление на Открытом чемпионате США в женском парном разряде. В матче второго круга Касаткина и Контавейт уступили восьмым сеяным хорватке Дарие Юрак и Андрее Клепач из Словении со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Касаткина и Контавейт один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не использовали две возможности взять подачу соперниц. Юрак и Клепач не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 4 из 18 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал US Open Юрак и Клепач сыграют с 11-ми сеяными — американской парой Кори Гауфф/Кэти Макнелли.

Ранее Касаткина завершила выступление на US Open в одиночном разряде, в третьем круге уступив украинке Элине Свитолиной.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
05 сентября 2021, воскресенье. 21:25 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Дария Юрак
Хорватия
Дария Юрак
Андрея Клепач
Словения
Андрея Клепач
Д. Юрак А. Клепач
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021