Касаткина и Контавейт завершили выступление в парном разряде US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт завершили выступление на Открытом чемпионате США в женском парном разряде. В матче второго круга Касаткина и Контавейт уступили восьмым сеяным хорватке Дарие Юрак и Андрее Клепач из Словении со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Касаткина и Контавейт один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не использовали две возможности взять подачу соперниц. Юрак и Клепач не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 4 из 18 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал US Open Юрак и Клепач сыграют с 11-ми сеяными — американской парой Кори Гауфф/Кэти Макнелли.
Ранее Касаткина завершила выступление на US Open в одиночном разряде, в третьем круге уступив украинке Элине Свитолиной.
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