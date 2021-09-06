Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он победил британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Это был прекрасный матч. Я впервые играл с Эвансом, он сложный соперник. Я несколько раз уже говорил, что Эванс — единственный игрок, у которого был матчбол в матче с Вавринкой, когда Стэн завоевал титул. Это что-то значит.

Он уже на протяжении многих лет является топ-игроком. Я знал, что нужно сохранять концентрацию с начала и до конца матча. Я отлично подавал, старался варьировать игру. Я рад, что смог с таким счётом обыграть столь сильного оппонента и сохранил силы.

У меня отличные ощущения перед началом второй недели турнира. Я доволен своей игрой, психологическим и физическим состоянием", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Следующим соперником Даниила будет представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.