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Белинда Бенчич обыграла Игу Свёнтек и вышла в четвертьфинал US Open — 2021

Белинда Бенчич обыграла Игу Свёнтек и вышла в четвертьфинал US Open — 2021
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12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США – 2021.

В матче четвёртого круга Бенчич (11) обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (7) со счётом 7:6 (14:12), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. Бенчич пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 9. На счету Свёнтек 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право стать полуфиналисткой US Open – 2021 Бенчич сразится с победительницей матча Шелби Роджерс (США) – Эмма Радукану (Великобритания).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге.

US Open (ж). 4-й круг
06 сентября 2021, понедельник. 18:10 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 14 		6  
6 12 		3  
         
Ига Свёнтек
8
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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