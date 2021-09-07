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Джокович обыграл Бруксби и вышел в четвертьфинал US Open

Джокович обыграл Бруксби и вышел в четвертьфинал US Open
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Первая ракетка мира Новак Джокович в четвёртом круге турнира US Open обыграл американца Дженсона Бруксби со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Сербский теннисист сделал девять эйсов и одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету американца четыре подачи навылет и одна ошибка на второй подаче, а также три брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале открытого чемпионата США сербский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Также четвертьфинальные пары соревнований составили Александр Зверев (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР), Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

US Open (м). 4-й круг
07 сентября 2021, вторник. 02:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6 6 6  
6 		3 2 2  
             
Дженсон Бруксби
99
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Комментарии
Новости. Теннис
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