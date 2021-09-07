Джокович обыграл Бруксби и вышел в четвертьфинал US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в четвёртом круге турнира US Open обыграл американца Дженсона Бруксби со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Сербский теннисист сделал девять эйсов и одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету американца четыре подачи навылет и одна ошибка на второй подаче, а также три брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале открытого чемпионата США сербский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Также четвертьфинальные пары соревнований составили Александр Зверев (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР), Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).