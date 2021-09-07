«Мама была недовольна». Джокович рассказал о походе к парикмахеру перед игрой с Сафиным

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вспомнил о своём дебютном матче в основной сетке турнира «Большого шлема». Уроженец Белграда проиграл россиянину Марату Сафину на Australian Open — 2005 со счётом 0:6 2:6, 1:6.

«У меня остались яркие воспоминания об Australian Open 2005 года, когда я пробился в основную сетку и играл с Сафиным в вечерней сессии на центральном корте. Днём ранее мне нужно было подстричься. Прекрасная дама парикмахер спросила меня: «Хочешь что-то особенное?» Я ответил: «Что вы можете предложить?»

Она сказала: «Можем немного подкрасить».

Я такого никогда раньше не делал и подумал: почему нет? Мне было 17-18 лет. Если уж я выхожу на большую сцену, то нужно сделать это стильно. В итоге моя мама была недовольна. У нас был непростой разговор, но потом мы посмеялись.



Кажется, это было уже очень давно. Прошло уже 16 лет с моего дебютного матча в основной сетке турнира «Большого шлема». Это было прекрасное путешествие. Сложно сейчас всё оценить, пока ты ещё выступаешь. Люди спрашивают: «Ты понимаешь, чего тебе удалось добиться?» Конечно, да. Но в теннисе всегда нужно переворачивать страницу и двигаться дальше», — цитирует Джоковича официальный сайт US Open.