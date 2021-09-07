Патрик Муратоглу — о туалетных перерывах Циципаса: Стефанос научился у Джоковича

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, прокомментировал скандал вокруг длительных туалетных перерывов, которые во время игры берёт грек Стефанос Циципас. Соперники Циципаса, в частности, британец Энди Маррей и француз Адриан Маннарино, раскритиковали грека за это на US Open.

«Когда игрок берёт туалетный перерыв, то чаще всего это происходит не для того, чтобы пойти в туалет. Ему просто нужно время собраться и сконцентрироваться. Чаще всего Стефанос так делает, когда проигрывает сет. Ему нужно успокоиться, побыть наедине с собой и найти решение. Даже странно слышать, что так поступают, чтобы сбить соперника с ритма.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович проигрывал 0:2 по сетам и взял туалетный перерыв. Потом он вернулся, и матч пошёл по-другому. Циципас научился у Джоковича. Он научился не сбивать ритм соперника, а понял, что Новак таким образом смог побыть один. Джокович собрался и вернулся другим игроком. Стефанос извлёк урок, и у него всё получилось. Именно поэтому он продолжает так делать», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.