Зверев: видел, что Циципас опять уходил в туалет вчера. Вернулся и выиграл сет 6:0

Немецкий теннисист Александр Зверев вновь высказался по поводу поведения грека Стефаноса Циципаса во время игр. Ранее соперник Циципаса по матчу первого круга US Open — британец Энди Маррей — обвинил грека в жульничестве. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» остался недоволен долгими перерывами, которые брал Стефанос по ходу игры. Во втором круге Циципас вновь покидал корт во время игра с французом Адрианом Маннарино.
«Я больше не буду говорить ничего плохого. Я очень долго делал это, это неприятно. Не хочу продолжать. Но в правила ATP нужно внести изменения. Конечно, ты расстраиваешься, когда твой соперник, проиграв сет, уходит на 10 минут. Но я не хочу больше давать негативные комментарии. Я всё сказал на пресс-конференции после первого круга.
Я видел, что Циципас опять уходил в туалет вчера. Ребята, вы не можете себе представить каково нам. Он уходит, возвращается и выигрывает сет 6:0. Думаю, дело в том, что у Маннарино начались проблемы со спиной. Как Энди Маррей говорил, за 6-7 минут паузы в напряжённом матче твоё тело охлаждается. Ты уже не можешь играть на том же уровне, если приходится просто сидеть 10 минут», — цитирует Зверева официальный сайт US Open.
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