Шелби Роджерс — о вылете с US Open: теперь мне поступит 9 млн угроз, вплоть до убийства

43-я ракетка мира американка Шелби Роджерс рассказала, что последует за её вылетом с Открытого чемпионата США – 2021. В четвёртом круге турнира Роджерс уступила 18-летней британке Эмме Радукану (Q) со счётом 2:6, 1:6. Отметим, что по ходу турнира Шелби сенсационно обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.
«Теперь мне поступит девять миллионов угроз, вплоть до убийства. На данном этапе карьеры я могу сказать, что уже привыкла к этому. На самом деле, я хочу, чтобы социальных сетей не существовало. Если мы сейчас зайдём на мой профиль, то найдём людей, которые назовут меня «толстой свиньёй» и другими словами, которые я по понятным причинам назвать не могу», — приводит слова Роджерс Marca.
Ранее другая американка, Слоан Стивенс, опубликовала в «Инстаграме» жёсткие угрозы от фанатов, поступившие ей после вылета с US Open — 2021.
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