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Соболенко высказалась о победе над Крейчиковой в 1/4 финала US Open

Соболенко высказалась о победе над Крейчиковой в 1/4 финала US Open
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

«Это многое значит. Я люблю бывать в Нью-Йорке, и Открытый чемпионат США — один из моих любимых турниров. Я смотрела матчи Крейчиковой и увидела, что она играет очень хорошо. Я пыталась сосредоточиться на себе. Думаю, сегодня это сработало очень хорошо», — приводит слова Соболенко официальный сайт US Open.

В полуфинале Соболенко сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение от Лейлы Фернандес.

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