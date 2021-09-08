41-летняя Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американская теннисистка Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan.

Фото доступно в «инстаграме» Винус Уильямс.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, являющаяся сестрой Винус, в комментарии написала: «Боже, мне очень нравится!»

В конце августа сёстры Уильямс объявили о решении сняться с Открытого чемпионата США. Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.