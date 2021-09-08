Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

41-летняя Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan

41-летняя Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американская теннисистка Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan.

Фото доступно в «инстаграме» Винус Уильямс.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, являющаяся сестрой Винус, в комментарии написала: «Боже, мне очень нравится!»

В конце августа сёстры Уильямс объявили о решении сняться с Открытого чемпионата США. Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 30 августа она занимает 147-ю строчку. Свой последний на данный момент титул Винус завоевала в 2016 году в Гаосюне. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр-2016.

Новость по теме
Винус Уильямс вслед за сестрой снялась с US Open — 2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021