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Винус Уильямс вслед за сестрой снялась с US Open — 2021

Винус Уильямс вслед за сестрой снялась с US Open — 2021
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американка Винус Уильямс снялась с Открытого чемпионата США – 2021. Ранее от участия в турнире отказалась её сестра, Серена Уильямс.

«Не самые лучшие новости для всех. Я присоединяюсь к Серене, Рафаэлю Надалю, а также Роджеру Федереру в список снявшихся. Открытый чемпионат США по-прежнему будет отличным турниром, большое спасибо USTA за уайлд-кард. Я так долго этого ждала, но этому не суждено было свершиться в этом году. Я вернусь», — написала Винус в своём «твиттере».

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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