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US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 8 сентября

US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 8 сентября
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На Открытом чемпионате США были сыграны два матча 1/4 финала в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. 1/4 финала. 8 сентября
Александр Зверев (Германия, 4) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 6) — 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

В полуфинальных матчах Джокович сыграет со Зверевым, а россиянин Даниил Медведев (2) — с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (12). Игры состоятся завтра, 10 сентября. US Open завершится 12 сентября.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

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