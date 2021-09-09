Джокович пробился в свой 42-й полуфинал турниров «Большого шлема»

В четвертьфинальном матче турнира US Open сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Счёт встречи – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.
Таким образом, для Джоковича предстоящий полуфинал станет 42-м в карьере на турнирах «Большого шлема» (девять полуфиналов в Австралии, 11 – во Франции, 10 – на Уимблдоне и теперь 12 – в США).
Отметим, в карьере швейцарца Роджера Федерера было 46 полуфиналов (15 в Австралии, восемь – во Франции, 13 – на Уимблдоне и 10 – в США). В карьере испанца Рафаэля Надаля 35 полуфиналов на турнирах «Большого шлема» (6+14+7+8).
На нынешнем US Open соперником Джоковича по полуфиналу станет немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6, 6:3, 6:4. В другом полуфинале открытого чемпионата США сойдутся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.
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