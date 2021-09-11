Джокович в упорном 5-сетовом матче обыграл Зверева в полуфинале US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся полуфинальный матч престижного теннисного турнира US Open – 2021, в котором сошлись первая ракетка мира 34-летний серб Новак Джокович и 24-летний представитель Германии Александр Зверев, являющийся четвёртым номером рейтинга.
Встреча завершилась победой Джоковича в пяти сетах – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут.
На счету Джоковича 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 из 9 (67%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента — 16 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 12 (25%) успешных брейк-пойнтов.
Соперником Новака Джоковича по финалу турнира станет 25-летний представитель России Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).
Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|4
|6
|
|2
|4
|6
|2
- 11 сентября 2021
-
06:26
-
06:17
-
06:09
-
03:26
-
02:24
-
01:40
-
01:24
-
01:12
-
00:55
-
00:49
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:12
- 10 сентября 2021
-
23:53
-
21:52
-
21:06
-
20:34
-
19:00
-
16:51
-
16:00
-
15:01
-
14:31
-
14:26
-
13:55
-
13:54
-
13:00
-
12:51
-
12:45
-
12:37
-
11:53
-
10:45
-
10:44
-
10:33