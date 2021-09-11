Соперником Даниила Медведева по финалу US Open стал первая ракетка мира Новак Джокович

После завершения второй полуфинальной встречи Открытого чемпионата США по теннису – 2021 между первой ракеткой мира 34-летним сербом Новаком Джоковичем и 24-летним представителем Германии Александром Зверевым определился соперник по финалу турнира для российского теннисиста Даниила Медведева.

Им стал представитель Сербии Новак Джокович, сумевший обыграть в сложнейшем 5-сетовом матче своего оппонента из Германии (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2). При этом продолжительность матча Джокович – Зверев составила 3 часа 35 минут, в то время как Медведеву для победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:5, 6:2) потребовалось 2 часа и 4 минуты.

Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.