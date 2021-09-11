Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open — 2021

Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал US Open – 2021. В полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2.
«Не было никаких опасений касательно игры Медведева. Даня контролировал ход игры: мог прибавить, когда было нужно, — он сильнее Феликса по всем компонентам. Победа 3:0 — закономерный итоговый результат.
Безусловно, тот самый момент, произошедший во втором сете, — когда Дане удалось брейкануть — очень важен. Поймите, выиграть сет, проигрывая по ходу 2:5… Это большой плюс. Дане не пришлось играть долгий матч и, как следствие, удалось сохранить физическую энергию на финал. Он — молодец! С другой стороны, не могу сказать, что, проиграй Медведев второй сет, матч мог сложиться иначе», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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