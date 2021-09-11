«Это сделает их ещё сильнее». Веснина – о результатах сестёр Авериных на Олимпиаде-2020

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина высказалась о скандале в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
На Играх в Токио Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина осталась четвёртой. Золото Ашрам вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.
«У сестёр Авериных такая ситуация сложилась несправедливая. Я согласна, что всё должно было сложиться по-другому, но в случае с ними, серебро сделает их ещё сильнее. Ещё стрессоустойчивее, злее. А иногда в спорте нужно быть злее, чтобы победить. Потому что, когда ты готов и настроен, знаешь, что всё нормально, – хорошо. Но когда тебя разозлили, ты мотивирован немного в другом формате – это иногда даже лучше. Я про хорошую злость, спортивную, а не какую-то ненависть к кому-то или чему-то. Вообще сильная злость или ненависть разрушает. Она должна быть именно спортивная, с хорошим настроем, чтобы доказать всем и в первую очередь себе, что ты достоин», — приводит слова Весниной Eurosport.ru.
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