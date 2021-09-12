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Гаэль Монфис трогательно поздравил Элину Свитолину с днём рождения

Гаэль Монфис трогательно поздравил Элину Свитолину с днём рождения
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20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис трогательно поздравил жену, украинскую теннисистку Элину Свитолину с днём рождения. Сегодня, 12 сентября, пятой ракетке мира Свитолиной исполнилось 27 лет.

Публикация доступна в «инстаграме» Гаэля Монфиса.

«С днём рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу. Ты – звёзды в моём небе. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе. Ты – любовь всей моей жизни», — написал Монфис в своём «инстаграме».

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. 16 июля 2021 года пара сыграла свадьбу в Швейцарии.

На Открытом чемпионате США — 2021 Свитолина дошла до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила будущей финалистке, канадке Лейле Фернандес. Монфис в третьем круге проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

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