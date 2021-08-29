Монфис — о свадьбе со Свитолиной: то, что я женился, не означает, что я начал играть лучше
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20-я ракетка мира француз Гаэль Монфис ответил, повлияла ли на его карьеру женитьба на украинской теннисистке Элине Свитолиной. Торжество прошло 16 июля в Швейцарии. Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open.
«То, что я женился, не означает, что я начал лучше играть. Брак совершенно точно меняет человека, но никак не меняет спортсмена. По факту в моей игре ничего не изменилось — просто я начал побеждать. Я не проигрывал 4:6 или 5:7 в третьем сете, а выигрывал, это, естественно, придало мне некоторую уверенность в себе», — приводит слова Монфиса Lequipe.fr.
Ранее стало известно, в какую сумму обошлось проведение свадьбы Монфиса и Свитолиной.
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