Доминик Тим назвал фаворита финала Открытого чемпионата США — 2021

Чемпион US Open — 2020 австриец Доминик Тим высказался о финальном матче на Открытом чемпионате США — 2021, где сразятся серб Новак Джокович (1) и россиянин Даниил Медведев (2). Встреча начнётся в 23:00 мск.
«Новак будет фаворитом финала. У него есть цель, и он сделает всё, чтобы её достичь. Наверное, это такое давление, которое никто из нас даже представить себе не может. Выиграть один «Большой шлем» было огромным усилием, я испытывал сильное давление. А календарный «Большой шлем» — это вообще что-то космическое. Я ещё не родился, когда его последний раз брали в мужском теннисе, что показывает запредельность этого достижения. Я бы хотел побывать на его месте и испытать подобное, но вообще я лучше бы оказался в роли игрока, который встанет на его пути.
Медведев никогда не сбавляет — как долго бы ни длился матч. В матчах с ним трудно сделать брейк, потому что у него отличная подача. С задней линии он всё тащит — это его особенность. В итоге получается очень сложная комбинация. На харде он сильнее всего, потрясающе двигается», — приводит слова Тима Eurosport.uk.
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