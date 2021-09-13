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Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Новака Джоковича в финале US Open

Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Новака Джоковича в финале US Open
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем US Open — 2021. В финальном матче россиянин обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За весь турнир Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема» Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема»
US Open (м). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 23:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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