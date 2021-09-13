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Кафельников оправдал зрителей из США, мешавших Медведеву подать на матч в финале US Open

Кафельников оправдал зрителей из США, мешавших Медведеву подать на матч в финале US Open
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Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников не увидел ничего страшного в действии болельщиков в финале US Open, которые освистывали Даниила Медведева во время матчболов.

«Что касается болельщиков на трибунах, поймите, в Нью-Йорке всегда была такая публика: они болеют за сильнейшего. Ничего страшного в криках не вижу. Возможно, в глубине души им хотелось, чтобы финал продолжался дольше», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

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