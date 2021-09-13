Впервые с «Ролан Гаррос» — 2004 турнир «Большого шлема» выиграла полностью новая пара

Впервые с турнира «Ролан Гаррос» — 2004 турнир «Большого шлема» выиграла полностью новая пара – в мужской части сетки – 24-летний российский теннисист Даниил Медведев, а в женской – 18-летняя британка Эмма Радукану.

В 2004 году турнир «Ролан Гаррос» выиграла также новая пара – россиянка Анастасия Мыскина и аргентинец Гастон Гаудио.

Напомним, Медведев обыграл в финале US Open – 2021 первую ракетку мира – серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). За весь чемпионат Даниил отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

В финале женской части сетки Эмма Радукану победила 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).